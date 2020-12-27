Ankara'da gürültü kavgası: 4 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde 3 kişinin, Yukarı Çavundur Mahallesi'nde abartılı egzoz sesi bulunan 2 kamyonla gürültü çıkarması üzerine çevredekiler, durumu muhtara ve jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen mahalle muhtarı Osman Demirtaş, durdurduğu sürücüleri mahalle halkının rahatsız olduğunu söyleyerek uyarmak istedi.
Araçtaki Onur K, Osman Can K. ve Sezer K, tartıştıkları Demirtaş'ı darbederek yaraladı. Durumu gören mahalle sakinleri de sokağa inerek muhtar Demirtaş'ı darbeden kişilerle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Onur K, Osman Can K. ve Sezer K, vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.