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27 Ara 2020 - 21:09- Sağlık G: 27 Ara 2020 - 21:10

Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelecek aşılara ilişkin açıklama

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"Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir" "Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında paketlenmiş haldeki aşıların görüntülerine de yer verdi.
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27 Ara 2020 - 21:09 AA Ankara- Sağlık

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