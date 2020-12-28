Esenyurt'ta kaçak muayenehane işlettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Esenyurt'ta ruhsatsız işlettikleri muayenehanede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırdığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazım Hikmet Bulvarı'nda muayenehaneye dönüştürülen bir apartman dairesinde, yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, ultrason cihazı, doğum için kullanılan ilaçlar, tıbbi malzeme ve doğum sedyesi ele geçirildi.
Kaçak muayenehane mühürlenirken, kendisini doktor olarak tanıttığı öne sürülen yabancı uyruklu Ö. K. ile yardımcısı A. O. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.