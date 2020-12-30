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30 Ara 2020 - 14:21- Asayiş G: 30 Ara 2020 - 14:22

Sivas'ta bankanın güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddiası

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Sivas'ta bir banka şubesinden zimmetine 3,5 milyon lira geçirdiği ve kasadan 1 milyon lira çaldığı iddia edilen güvenlik görevlisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sivas'ta bir banka şubesinden zimmetine 3,5 milyon lira geçirdiği ve kasadan 1 milyon lira çaldığı iddia edilen güvenlik görevlisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, kentteki bir banka şubesinde 15 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi M.Ç, sahte imza kullanarak müşterilerin banka hesabında bulunan 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi.

Anahtarı kendisinde olan para kasasından da 1 milyon lira çalan M.Ç, 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yurt dışına kaçtığı tespit edilen M.Ç'nin yakalanması için başlattıkları çalışma sürüyor.
# güvenlik görevlisi, sivas, zimmete geçirme
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30 Ara 2020 - 14:21 AA Sivas- Asayiş

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