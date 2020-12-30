Sivas'ta bankanın güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddiası

Sivas'ta bir banka şubesinden zimmetine 3,5 milyon lira geçirdiği ve kasadan 1 milyon lira çaldığı iddia edilen güvenlik görevlisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İddiaya göre, kentteki bir banka şubesinde 15 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi M.Ç, sahte imza kullanarak müşterilerin banka hesabında bulunan 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi.
Anahtarı kendisinde olan para kasasından da 1 milyon lira çalan M.Ç, 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yurt dışına kaçtığı tespit edilen M.Ç'nin yakalanması için başlattıkları çalışma sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.