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05 Oca 2021 - 13:36- Siyaset G: 05 Oca 2021 - 13:37

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "ek ödeme" açıklaması - Ankara

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"Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının ilave ek ödemeleri kasım ayı gözetilerek bir an önce yapılmalı"
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının ilave ek ödemelerinin kasım ayı gözetilerek bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Durmuş, yazılı açıklamasında, salgınla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına üçer aylık sürelerle yapılan ilave ek ödeme uygulamasında sorunlar yaşandığını aktardı.

Yeni yılın ilk haftasının geride bırakılmasına rağmen kasım ayı ilave ek ödemelerinin yapılmadığını ifade eden Durmuş, bu durumun sağlık çalışanları arasında sorunlara yol açtığını savundu.

"Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının ilave ek ödemeleri kasım ayı gözetilerek bir an önce yapılmalı." değerlendirmesinde bulunan Durmuş, şunları kaydetti:

"Ayrıca ilave ek ödeme uygulamasının süresi de uzatılmalıdır. Çünkü pandemiyle mücadele tüm hızıyla devam etmektedir. Mutlak surette gözetilmesi gereken bir diğer husus da ödemelerin hakkaniyetli bir şekilde yapılma zorunluluğudur. Sağlık çalışanlarının tamamı pandemiyle kahramanca mücadele etmektedir."

Sağlık hizmetlerinin çalışanıyla, altyapısıyla bir bütün olduğunu, sistemi ayakta tutanların da fedakar sağlık çalışanları olduğunu anlatan Durmuş, sorunlara kayıtsız kalmanın, ötelemenin, yürütülen hizmetleri aksatacağını ve sistemi yaralayacağını vurguladı.

# ek ödeme, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, salgınla mücadele, yeni, sağlık

05 Oca 2021 - 13:36 AA Ankara- Siyaset

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