Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav: "Berat, bizi her daim gururlandırdı"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, oyuncuları Berat Ayberk Özdemir'in transferi konusunda Trabzonspor Kulübü ile anlaştıklarını belirtti.
Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Altyapımızda kulüp kültürümüzle yetişen, evladımız Berat'ı ülkemizin güzide takımlarından Trabzonspor'a gönderiyoruz." dedi.
"Berat formamızı giydiği sürede Gençlerbirliği'ne yakışır bir profil sergiledi, bizi her daim gururlandırdı." ifadelerini kullanan Cavcav, şunları söyledi:
"Beratımıza emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyorum. Berat bundan sonra formamızı giymeyecek ama biliyorum ki hep Gençlerbirlikli kalacak ve bizde de yeri her zaman ayrı olacak.
Anlaşmanın kulübümüze, Berat'a ve Trabzonspor'a hayırlı olmasını temenni ediyorum."
Gençlerbirliği'nin Türk futboluna kazandırdığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 3 gol kaydetti.
Başkent ekibiyle son 3 iç saha maçında da gol sevinci yaşayan Berat, "transferin gözdeleri" arasında yer alıyordu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.