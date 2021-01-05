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05 Oca 2021 - 21:46- Spor G: 05 Oca 2021 - 21:47

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav: "Berat, bizi her daim gururlandırdı"

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"Altyapımızda kulüp kültürümüzle yetişen, evladımız Berat'ı ülkemizin güzide takımlarından Trabzonspor'a gönderiyoruz" "Anlaşmanın kulübümüze, Berat'a ve Trabzonspor'a hayırlı olmasını temenni ediyorum"
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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, oyuncuları Berat Ayberk Özdemir'in transferi konusunda Trabzonspor Kulübü ile anlaştıklarını belirtti.

Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Altyapımızda kulüp kültürümüzle yetişen, evladımız Berat'ı ülkemizin güzide takımlarından Trabzonspor'a gönderiyoruz." dedi.

"Berat formamızı giydiği sürede Gençlerbirliği'ne yakışır bir profil sergiledi, bizi her daim gururlandırdı." ifadelerini kullanan Cavcav, şunları söyledi:

"Beratımıza emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyorum. Berat bundan sonra formamızı giymeyecek ama biliyorum ki hep Gençlerbirlikli kalacak ve bizde de yeri her zaman ayrı olacak.
Anlaşmanın kulübümüze, Berat'a ve Trabzonspor'a hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Gençlerbirliği'nin Türk futboluna kazandırdığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 3 gol kaydetti.

Başkent ekibiyle son 3 iç saha maçında da gol sevinci yaşayan Berat, "transferin gözdeleri" arasında yer alıyordu.

# Berat Ayberk Özdemir, Gençlerbirliği Kulübü, Murat Cavcav, süper lig, Trabzonspor

05 Oca 2021 - 21:46 AA Ankara- Spor

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