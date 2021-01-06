Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'den iyi haber...

Yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, durumunun iyiye gittiğini duyurdu.
Elabdellaoui, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi çocukları ve eşiyle iyi bir vakit geçirmeyi amaçladığını belirterek, "Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazın Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum. Her gün ilerleme kaydediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bazı zorluklarla karşılaşsa da daha güçlü döneceğinin sözünü veren Elabdellaoui, "Lüften dualarınızda bana yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen, benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.