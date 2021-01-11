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11 Oca 2021 - 23:56- Siyaset G: 11 Oca 2021 - 23:57

Tevfik Göksu’dan "Halk Ekmek" teklifi

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İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: "İstanbul'un her sokağında bakkal var. Hiçbir maliyeti yok ve verin bakkallara dağıtsın ekmeği. Niye vermiyorsunuz? Çünkü sizin derdiniz, bu ekmeğin ulaşması değil"
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Mobil Halk Ekmek büfelerinin aylık maliyetinin 600 bin olduğunu belirterek ekmeklerin bakkallar eliyle dağıtılmasını önerdi.

İBB Meclisi Ocak ayına ait ilk toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda gündem dışı konuşmalar gerçekleştirildi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, AK Parti adına yaptığı konuşmada İBB yönetiminin Halk Ekmek büfeleri konusunda manipülasyon yaptığını ileri sürdü. Göksu, yeni Halk Ekmek büfeleri kurulmasıyla ilgili madde Meclis gündemine geldiğinde onay vereceklerini kaydetti.

CHP'lilerin ve İBB yönetiminin Halk ekmek büfeleri AK Parti ve MHP'liler tarafından engellendi' diye algı operasyonu yaptığını savunan Göksu, şöyle konuştu:

"Halk ekmek büfeleri ile ilgili teklif geçen ay geldi bu ay da onay veriyoruz. Biz bu büfelere, 'Şehit ve gazi ailelerine vermek kaydıyla onay veriyoruz' dedik. Baktılar ki, 'şehit ve gazi' deyince rahatsız oldular, minibüsler devriye girdi. Şimdi soruyorum size mesele, 'Halk Ekmeğin İstanbullulara ulaşması mı? İstanbul'un her sokağında bakkal var. Hiçbir maliyeti yok ve verin bakkallara dağıtsın ekmeği. Niye vermiyorsunuz? Çünkü sizin derdiniz, bu ekmeğin ulaşması değil. Şimdi 40 minibüs kiralanmış. Minibüslerin tamamının aylık maliyeti 600 bin lira. Ben araştırma yaptım. Bir halk ekmek büfesinin en iyi kazandıranı 3 bin lira kazandırıyor. İstanbulluların 600 bin lirasını çöpe atacağınıza, o ekmeği bakkallara dağıttırsanız, o 600 bin lirayı da İstanbulluların başka hizmetine kullansanız, daha iyi olamaz mı? Olur, bunu biliyorsunuz. O zaman 40 arabanın camına İBB yazmayacak. Her şey reklam için."

# halk ekmek, İbb, Tevfik Göksu, yeni, koronavirüs

11 Oca 2021 - 23:56 AA İstanbul- Siyaset

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