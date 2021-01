TV Dünyasında 2020’nin En Çok Konuşulanları!

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics The Brand Age Dergisi için 1 Ocak-23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda 2020 yılı içerisinde Twitterda yapılan tüm paylaşımlar içerisinde TV kategorisinde en çok konuşulanları listeledi.

2020 YILI PAYLAŞIMLARIN GENEL HACIM VERILERI / GLOBAL

TOPLAM PAYLAŞIM: 117 milyar

TOPLAM TEKIL KULLANICI: 2 milyar

TOPLAM ERIŞIM: 859 milyar

TOPLAM GÖRÜNTÜLENME: 689 trilyon

2020 YILI PAYLAŞIMLARIN GENEL HACIM VERILERI / TÜRKIYE

TOPLAM PAYLAŞIM: 2.135 milyar

TOPLAM TEKIL KULLANICI: 180 milyon

TOPLAM ERIŞIM: 15 milyar

TOPLAM GÖRÜNTÜLENME: 4 trilyon

GÜNLÜK ORTALAMA PAYLAŞIM: 40 milyon

EN ÇOK PAYLAŞIM YAPILAN TARIH: 14 Aralık 60 milyon

EN ÇOK KONUŞULAN TV KANALLARI

Evde geçirdiğimiz vaktin arttığı 2020 yılında en çok konuşulan TV kanalı 1.7 milyon ileti ile FOX olmuştur. FOXu en yakın rakibi ATV 1.4 milyon ileti ile takip etmiştir.

1. FOX: 1.792.320 2. ATV: 1.410.599 3. Show TV: 1.110.728 4. Star TV: 1.109.781 5. Kanal D: 852.768 6. TV 8: 700.566 7. TRT 1: 568.917

EN ÇOK KONUŞULAN DIJITAL YAYIN PLATFORMLARI

Yılın en çok konuşulan dijital yayın platformu tahmin edilebileceği üzere Netflix olmuştur. Netflixi Digiturk BluTV D-Smart ve Tivibu takip etmektedir.

1. Netflix: 504.565 2. Digiturk: 280.267 3. BluTV: 144.392 4. D-Smart: 122.693 5. Tivibu: 101.804 6. Exxen: 55.566 7. Amazon Prime: 46.846

EN ÇOK KONUŞULAN TV DIZILERI

Sen Çal Kapımı dizisi oyuncu kadrosu ve sürükleyici bölümleriyle hakkında en çok paylaşım yapılan dizi olurken Hercai pandemi döneminde ara vermesine karşın popülaritesini devam ettirmiştir.

1. Sen Çal Kapımı: 700.809 2. Hercai: 553.775 3. Çukur: 541.269 4. Bay Yanlış: 516.933 5. Sefirin Kızı: 452.511 6. Doğduğun Ev Kaderindir: 420.266 7. Ramo: 260.325 8. Masumlar Apartmanı: 218.211 9. Menajerimi Ara: 211.654 10. Kırmızı Oda: 193.605

EN ÇOK KONUŞULAN TV PROGRAMLARI

Popüler televizyon programlarında Survivor her yıl olduğu gibi 2020de de en çok konuşulanlar listesinin başında yer almıştır. MasterChef ikinci sırada listeye girerken tartışma programı Teke Tek yılın en çok konuşulan üçüncü programı olmuştur.

1. Survivor: 12.642.195 2. MasterChef: 914.080 3. Teke Tek: 891.232 4. Müge Anlı ile Tatlı Sert: 577.840 5. Tarafsız Bölge: 381.193

EN ÇOK KONUŞULAN FILMLER

Salgın sebebiyle beyazperdeye uzak kaldığımız yılın en çok konuşulan filmi Dokuz Kere Leyla olmuştur. Dokuz Kere Leylayı Türkler Geliyor Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Parazit takip etmektedir.

1. Dokuz Kere Leyla: 94.368 2. Türkler Geliyor: 52.930 3. Aşk Tesadüfleri Sever 2: 32.988 4. Parazit: 26.697 5. Platform: 24.121

EN ÇOK KONUŞULAN DIZILER

Evde geçirilen vakitlerin uzadığı ve dizi izleme oranlarının yükseldiği 2020de kendinden en çok bahsettiren diziler 4. sezonuyla dönen La Casa De Papel 3. sezonunda yine büyük ilgi gören gençlik dizisi Elite ve yine 3. sezonu yayınlanan Ozark olmuştur.

1. La Casa De Papel: 152.797 2. Elite: 83.953 3. Ozark: 77.835 4. Dark: 67.074 5. Peaky Blinders: 41.792 6. Walking Dead: 37.148 7. The Crown: 23.881 8. Brooklyn Nine Nine: 22.407 9. After Life: 22.259 10. The Mandalorian: 21.522

EN ÇOK KONUŞULAN KADIN OYUNCULAR

Projeleriyle en fazla paylaşıma konu olan kadın oyuncu Sen Çal Kapımıda dizisindeki rolü ve aktif sosyal medya kullanımıyla Hande Erçel olurken Erçeli Demet Özdemir ve Neslihan Atagül izlemektedir.

1. Hande Erçel: 501.350 2. Demet Özdemir: 462.516 3. Neslihan Atagül: 361.456 4. Ebru Şahin: 356.925 5. Özge Gürel: 268.319 6. Ece Yaşar: 247.076 7. Birce Akalay: 184.614 8. Hazal Subaşı: 177.989 9. Elçin Sangu: 113.435 10. Esra Bilgiç: 73.413

EN ÇOK KONUŞULAN ERKEK OYUNCULAR

Projeleriyle en fazla paylaşıma konu olan erkek oyuncu Can Yaman olurken Yamanı Engin Akyürek Kerem Bürsin ve Alp Navruz takip etmektedir.

1. Can Yaman: 627.932 2. Engin Akyürek: 593.523 3. Kerem Bürsin: 486.108 4. Alp Navruz: 414.993 5. İbrahim Çelikkol: 317.443 6. Akın Akınözü: 271.547 7. Cihangir Ceyhan: 260.325 8. Aras Bulut İynemli: 183.924 9. Uraz Kaygılaroğlu: 181.166 10. Murat Yıldırım: 125.126

EN ÇOK KONUŞULAN YÖNETMENLER

Salgın nedeniye film projeleri ertelenirken birçoğu da vizyona girme şansı bulamamıştır. En çok konuşulan yerli yönetmenler sırasıyla Mahsun Kırmızıgül Yılmaz Erdoğan ve Zeki Demirkubuz olmuştur.

1. Mahsun Kırmızıgül: 284.796 2. Yılmaz Erdoğan: 64.557 3. Zeki Demirkubuz: 57.324 4. Nuri Bilge Ceylan: 51.646 5. Onur Saylak: 48.198

EN ÇOK KONUŞULAN SUNUCULAR

2020nin en popüler programı Survivorın yorum programı sunucusu Hakan Hatipoğlu ve gündeme oturan birçok olayı çözüme kavuşturan Müge Anlı ilk sıralarda yer almıştır.

1. Hakan Hatipoğlu: 577.232 2. Müge Anlı: 503.548 3. Esra Erol: 163.455 4. Pelin Çift: 149.800 5. Murat Ceylan: 118.501

EN ÇOK KONUŞULAN FENOMENLER

Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven en popüler fenomenler listesinde ilk sıralarda yer alırken Önder Şeren üçüncü sırada bulunmaktadır.

1. Barış Murat Yağcı: 3.891.773 2. Cemal Can Canseven: 1.761.306 3. Önder Şeren: 965.591 4. Danla Bilic: 637.936 5. Oğuzhan Uğur: 444.669 6. Enes Batur: 430.541 7. CZN Burak: 407.354 8. Çağrı Taner: 406.273 9. Aykut Elmas: 277.428 10. Reynmen: 266.004

EN ÇOK KONUŞULAN SANATÇILAR

Şarkılarının yanında sosyal sorumluluk projeleri ile gündeme gelen Haluk Levent 2020 yılının en çok konuşulan sanatçısı olmuştur. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gökhan Özoğuz ikinci Demet Akalın ise üçüncü sırada yer almaktadır.

1. Haluk Levent: 3.689.920 2. Gökhan Özoğuz: 1.270.195 3. Demet Akalın: 829.446 4. Sezen Aksu: 542.819 5. Cem Yılmaz: 531.805 6. Hadise: 483.336 7. Yıldız Tilbe: 430.946 8. Tarkan: 359.088 9. Aleyna Tilki: 250.523 10. Murat Boz: 181.031

ARAŞTIRMA YÖNTEMI

Paylaşımlar 1 OCAK 2020-23 ARALIK 2020 tarih aralığını kapsamaktadır. Raporun genel hacim verilerini içeren ILK BÖLÜMÜNDE SADECE TWITTER paylaşımları yer alırken 202039NIN EN ÇOK KONUŞULANLARI bölümünde TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE HABER SITELERI BLOGLAR FORUMLAR gibi mecralar da analize dahil edilmiştir. Organik verilere ulaşmak için konularla ilgisiz paylaşımlar ve bot hesapların paylaşımları temizlenmiş ve rapordaki verilere dahil edilmemiştir. Bazı konularda sadece Twitter resmi hesaplarının etkileşim mention retweet reply bilgilerine yer verilmiştir. Siyasi isimler sponsorluklar ve spor paylaşımları ilgili kategorilerin haricinde kalan bölümlerden çıkarılmıştır.

