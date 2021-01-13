Ankara'da silahlı kavga: 4 yaralı

Ankara'da gürültü yüzünden çıkan kavgada 4 kişi pompalı tüfekle yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çankaya'da Huzur Mahallesi 1159. Sokak'taki 4 katlı apartmanda Hasan Hüseyin G. ile kapı komşuları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmaya dahil olan Hasan Hüseyin G'nin eşi Kutsal G, komşuları Ayten Y, Gülsüm Y. ve Gülnaz Y. ile aynı apartmanda ikamet eden ve kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen Mikail S'yi pompalı tüfekle yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Yaralılardan Mikail S, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, hastaneye sevk edilen diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kutsal G. ile kocası Hasan Hüseyin G. gözaltına alındı. Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeğe el koydu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.