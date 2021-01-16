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16 Oca 2021 - 10:25- Spor G: 16 Oca 2021 - 10:26

Lider Beşiktaş, derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek

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Siyah-beyazlı takım, ligin 19. haftasında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Evinde üst üste 6 galibiyet alan Beşiktaş, son 4 karşılaşmada ise gole izin vermedi Siyah-beyazlı ekipte sarı-kart cezalısı Welinton, yarınki karşılaşmada görev alamayacak
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Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, 19. haftadaki derbi mücadelesinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 35 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

- İç sahada 6 maçlık galibiyet serisi

Siyah-beyazlı takım, derbi mücadelesi öncesi evinde oynadığı son 6 lig karşılaşmasını kazandı.

Evindeki ilk iki maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp, Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Beşiktaş, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.

Beşiktaş ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

- Evindeki son 4 maçta gol yemedi

Beşiktaş, derbi öncesi evindeki son 4 lig maçındaki iyi savunmasıyla dikkati çekti.

Vodafone Park'ta son olarak Medipol Başakşehir'in skor üretmesine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarını gol yemeden tamamladı.

- Vodafone Park'taki lig maçlarında kalesinde 4 gol gördü

Süper Lig'de rakiplerinin 21 golüne engel olamayan Beşiktaş, bunların 4'ünü Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda yedi.

Ligde 8 iç saha maçına çcıkan siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında kalesini gole kapatamadı.

Bu arada, 17 karşılaşmada rakip fileleri 39 kez havalandıran ve ligin en skorer takımı konumunda bulunan Beşiktaş, evindeki 8 karşılaşmada 21 gol kaydetti.

- Welinton cezalı

Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Welinton, sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek.

Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Welinton cezalı duruma düştü.

- Vida ve Mensah sınırda

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Bernard Mensah, yarınki derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Vida ile Mensah, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

# Beşiktaş, futbol, Galatasaray, süperlig, yeni, türkiye, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği

16 Oca 2021 - 10:25 AA İstanbul- Spor

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