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16 Oca 2021 - 10:28- Siyaset G: 16 Oca 2021 - 10:30

Gölbaşı'nda Mahalle Giriş Çıkışları Mobese ile Güvende…

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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Mahallelere yerleştirilecek olan mobese sisteminin müjdesini veren Şimşek, kaliteli hizmet için muhtarlarla istişarenin önemine dikkat çekti.
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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Mahallelere yerleştirilecek olan mobese sisteminin müjdesini veren Şimşek, kaliteli hizmet için muhtarlarla istişarenin önemine dikkat çekti.

Salgın sebebiyle 54 mahalle muhtarının bir arada ağırlanamadığı günde; muhtarlar bölgelere göre kabul edildi. İlk olarak Konya Yolu üzerinde bulunan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Ramazan Şimşek, daha iyi hizmet için istişarelerde bulunmanın önemine dikkat çekti. Bütün mahallelerde eşit ve adil şekilde hizmet sunmak istediklerini ve bu noktadan hareketle çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Ramazan Şimşek “Mahalle giriş çıkışlarımız artık mobese kameraları ile 7/24 izlenecek. Güvenlik kalitesini arttıracak olan kameralarımız ile her türlü olaya karşı hızlı tedbir almış olacağız. Bu sayede vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamalarına zemin hazırlayacağız” dedi. Takılacak olan mobeselerin ihalesinin yapıldığını sözlerine ekleyen Başkan Şimşek’e teşekkürlerini ileten muhtarlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Muhtarlardan ihtiyaç sahipleri listesi

İhtiyaç sahiplerine adil ve doğru bir şekilde ulaşabilmek için muhtarların desteğini isteyen Başkan Ramazan Şimşek “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşabilmemiz adına sizlerin desteği bizler için çok önemli. Ayrıca her eve internet gideceğini ve bu konuda da sizlerin desteği ile yol almak istediğimizi belirtmek isterim. 2021 içerisinde internetin ulaşmadığı mahallemiz kalmayacak” açıklamasında bulundu.

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16 Oca 2021 - 10:28 - Siyaset

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