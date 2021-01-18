Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Oca 2021 - 10:41- Siyaset G: 18 Oca 2021 - 10:42

Ülkü Ocakları’nın Eğitim Kalemi Şuşa’da Destan Yazacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Ahmet Yiğit Yıldırım "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir “

mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatıyla Şuşa'da yapılması hedeflenen Üzeyir Hacıbeyli İlkokulu” ile alakalı yazılı basın açıklaması ektedir.

Yapılan açıklamada; "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın müsaadeleri olursa Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşada dokuz derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir talimatları doğrultusunda Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak yakın zamanda işgalden kurtulan Türk yurdu Şuşaya ilkokul inşa etmek için hazırız. Azerbaycan balalarının yarınlarına ışık tutmak Türk coğrafyasına ve ecdadımıza karşı asli sorumluluğumuzdur.

Can ve kan kardeşimiz Azerbaycanımızın düşmana karşı zaferi tüm dünyada ses getirmişken bizlere zafer coşkusu yaşatarak gururlandırmıştır.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin Eğitim-öğretim bir milletin istikbal sancağıdır. Bu sancağın varlığı nesillerin şuurla yetişip ahlakla donanmasını temin edecektir. Medeniyetlerin beşiği doğru fikirdir. Ve her doğru fikir onu taşıyacak kafa ve gönüle sahip olanlarla birliktedir. Özellikle ifade ediyorum. Şuşanın susadığı eğitim ve öğretime destek vermek bizim fikir ve inanç vecibemizdir. ifadeleri üzerine bize verdiği talimat doğrultusunda Şuşada kardeşlerimizin eğitim mücadelesinde de canımız ve kanımızla destek olduğumuzu her daim göstereceğiz. İnşa etmek için sabırsızlıkla beklediğimiz dokuz derslikli Üzeyir Hacıbeyli İlkokulunda  yetişecek kardeşlerimiz Türklük gurur ve şuurunu İslam ahlak ve faziletini nesiller boyu aktaracaktır.

Üzeyir Hacıbeyli İlkokulunda yetişeceğine inandığımız kardeşlerimiz Türk Dünyasının geleceği olacağına inancımız tamdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatları ile eğitime ve bilime açılacak bu yeni kapı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı için tarihe geçen bir hizmet olarak anılacaktır."

# Ahmet Yiğit Yıldırım, devlet bahçeli, ülkü ocakları ankara, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, yeni

18 Oca 2021 - 10:41 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gölbaşı'nda Mahalle Giriş Çıkışları Mobese ile Güvende… mask
Gölbaşı'nda Mahalle Giriş Çıkışları Mobese ile Güvende…
İtalya'da 2 bakan ve 1 bakan yardımcısı hükümetten çekildi mask
İtalya'da 2 bakan ve 1 bakan yardımcısı hükümetten çekildi
ABD, Küba'yı "teröre destek veren ülkeler listesine" yeniden ekledi mask
ABD, Küba'yı "teröre destek veren ülkeler listesine" yeniden ekledi
Tevfik Göksu’dan "Halk Ekmek" teklifi mask
Tevfik Göksu’dan "Halk Ekmek" teklifi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki mask
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Putin, Aliyev ve Paşinyan Moskova’da Dağlık Karabağ için buluşacaklar mask
Putin, Aliyev ve Paşinyan Moskova’da Dağlık Karabağ için buluşacaklar
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı mask
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar ve çığ uyarısı yapıldı mask
Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar ve çığ uyarısı yapıldı
Prof. Dr. Füsun Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanlığı’na Getirildi mask
Prof. Dr. Füsun Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanlığı’na Getirildi

GALERİ

Başkent’te Ortak Akıl Sokak Hayvanları İçin De Devrede mask
Başkent’te Ortak Akıl Sokak Hayvanları İçin De Devrede
Covid-19’un Tetiklediği Hastalı! Misofobi mask
Covid-19’un Tetiklediği Hastalı! Misofobi
İyi Bir Uykunun Sırlarını Öğrenin mask
İyi Bir Uykunun Sırlarını Öğrenin
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle!
Saçlarınız Günde 100 Adetten Fazla Dökülüyorsa Dikkat! mask
Saçlarınız Günde 100 Adetten Fazla Dökülüyorsa Dikkat!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL