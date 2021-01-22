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22 Oca 2021 - 22:06- Siyaset G: 22 Oca 2021 - 22:07

Bakan Kasapoğlu'ndan yarıyıl tatilinde kitap hediyesi

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bu hafta için seçtiğimiz 10 kitaptan birini 5.000 arkadaşıma hediye etmek istiyorum"
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarıyıl tatilinde kitap hediye edecek.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini yarıyıl tatiline özel her hafta bir kitapla buluşturacaklarını bildirdi.

Kasapoğlu, paylaşımımda "Bu hafta için seçtiğimiz 10 kitaptan birini 5.000 arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Bakanlığımızın yayınlarından oluşan tam 5.000 kitap hediyesi için #TatildeOkuyoruz etiketine yazacaklarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.
# 5 bin kitap, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarıyıl tatili

22 Oca 2021 - 22:06 AA Ankara- Siyaset

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