S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.
23 Oca 2021 - 00:47- Ekonomi Güncelleme: 23 Oca 2021 - 00:48
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.