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23 Oca 2021 - 00:47- Ekonomi G: 23 Oca 2021 - 00:48

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

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S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.
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S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.
# S&P, türkiye

23 Oca 2021 - 00:47 AA - Ekonomi

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