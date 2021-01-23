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23 Oca 2021 - 19:59- Siyaset G: 23 Oca 2021 - 20:00

"Kutsal İksir" ile Koronavirüsten Korunan Sri Lanka Sağlık Bakanı Korona Oldu

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Wanniarachchi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedaviye alındığı belirtildi.
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Sri Lanka'da Hindu büyücünün yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) karşı geliştirdiğini öne sürdüğü "kutsal iksiri" etkili olduğunu savunarak kullanan ve halka da tavsiye eden Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Wanniarachchi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Ülkenin başkenti Kolombo yakınlarındaki Kegalle kentinde geçen ay bir Hindu büyücü, "Kovid-19'a karşı ömür boyu koruma sağlayan" iksir geliştirdiğini iddia etmişti.

Büyücünün, bir gece Hindu tanrıçası Kaali'nin rüyada kendisine görünerek "insanlığı Kovid-19'dan kurtarmak için bal ve hindistan cevizi karışımlı iksir tavsiye ettiğini" öne sürdüğü belirtilmişti.

Bakan Wanniarachchi'nin söz konusu iksiri denediğini ve virüse fayda sağladığını açıklamasının ardından binlerce kişi, karışımdan almak için Kegalle'ye akın etmişti.

Muhalefet partileri ise karışımın Kovid-19'dan koruduğuna dair hiçbir bilimsel verinin olmadığını belirterek, Sağlık Bakanı'nı halkı yanlış yönlendirmekle suçlamıştı.

- Sağlık Bakanı, zorunlu ceset yakma uygulamasıyla da eleştiriliyor

Bakan Wanniarachchi, Kovid-19'dan vefat edenlerin cesedini din ayrımı gözetmeden zorunlu olarak krematoryumda yakma uygulamasını devam ettirmesi nedeniyle de eleştiriliyor.

Zorunlu ceset yakma uygulamasına karşı çıkan ve bu uygulamanın Müslümanlara karşı ayrımcılık olduğunu söyleyen Sri Lankalı Müslümanlar, Kovid-19'dan ölen Müslümanların cenazelerinin toprağa verilmesini talep ediyor.

Sağlık Bakanlığının atadığı ve 3 mikrobiyolog, 6 virolog, bir bağışıklık sistemi uzmanı ile bir aşı uzmanından oluşan 11 kişilik Hekimler Birliği Heyeti, konuya ilişkin 2 Ocak'ta yayımladıkları raporda, "Uzman heyeti, salgından ölenlerin cesedinin kaldırılmasına yönelik tavsiyeleri gözden geçirerek, sağlık tedbirlerine riayet edilmek kaydıyla ölü yakmanın yanı sıra toprağa verme işleminin de uygulanabileceğine karar vermiştir." açıklamasında bulunmuştu.

Heyetin raporuna rağmen Sağlık Bakanı Wanniarachchi, 7 Ocak'taki meclis oturumunda "sağlık güvenliği gerekçesiyle" ceset yakma uygulamasını sürdüreceklerini duyurmuştu.

# iksir, Kovid-19, Sağlık Bakanı, Sri Lanka, yeni, aşı

23 Oca 2021 - 19:59 AA - Siyaset

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