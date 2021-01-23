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23 Oca 2021 - 20:00- Spor G: 23 Oca 2021 - 20:01

Gençlerbirliği'nde yüzler gülmüyor

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Başkent ekibi, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı
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Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kaybeden Gençlerbirliği, ilk devreyi 19 puanla tamamladı. Başkent ekibi, 21'inci haftanın açılış maçında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kötü gidişatı durduramayan kırmızı-siyahlılar, üst üste 4. maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Gençlerbirliği, ligin 18'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-0, 19'uncu hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1, 20'nci hafta maçında da konuk olduğu Göztepe'ye 4-0 yenilmişti.

Sezonun ilk yarısında oynadığı 20 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan başkent temsilcisi, devreyi 19 puanla kapattı.

Gençlerbirliği, devre arasının verilmeyeceği Süper Lig'de 31 Ocak Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
# Gençlerbirliği, süper lig, Trabzonspor, açılış

23 Oca 2021 - 20:00 AA Ankara- Spor

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