Müge Anlı'da kocasını öldürdüğünü itiraf etmişti! Cinayette flaş gelişme

Mersin'in Anamur ilçesinde, katıldığı bir televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, kocası Ali T'nin ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.
A.T, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlçedeki bir muz serasında geçen yıl ağustos ayında cesedi bulunan Ali T'nin öldürüldüğü belirlenmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.