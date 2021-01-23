Müge Anlı'da kocasını öldürdüğünü itiraf etmişti! Cinayette flaş gelişme

Mersin'in Anamur ilçesinde, katıldığı bir televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kocası Ali T'nin ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.T, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçedeki bir muz serasında geçen yıl ağustos ayında cesedi bulunan Ali T'nin öldürüldüğü belirlenmişti.