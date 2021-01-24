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24 Oca 2021 - 18:58- Spor G: 24 Oca 2021 - 18:59

Alex de Souza'dan Mesut Özil'e "hoş geldin" mesajı

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Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil için hoş geldin mesajı yayımladı.
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Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil için hoş geldin mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski milli futbolcu, "Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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24 Oca 2021 - 18:58 AA İstanbul- Spor

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