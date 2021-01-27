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27 Oca 2021 - 21:06- Siyaset G: 28 Oca 2021 - 00:06

Erdoğan ile Musk telefonda görüştü

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Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Erdoğan, BiP ve Telegram hesaplarından yaptığı paylaşımda, Musk ile görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususları ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk , türkiye

27 Oca 2021 - 21:06 AA Ankara- Siyaset

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