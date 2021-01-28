MKE Ankaragücü'nde Luka Adzic ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü Kulübü, Sırp futbolcu Luka Adzic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Luka Adzic'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak sona ermiştir. Luka Adzic'e kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.
Sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından kiralanan 22 yaşındaki oyuncu, MKE Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 11 maça çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.