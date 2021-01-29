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29 Oca 2021 - 11:17- Siyaset G: 29 Oca 2021 - 11:18

Başkan Ertuğrul Çetin Asker Uğurladı

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Vatani görevini yerine getirecek olan Semih Can Arslan askere gitmeden önce  Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin i ziyaret etti.
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Vatani görevini yerine getirecek olan Semih Can Arslan askere gitmeden önce  Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin i ziyaret etti.

Pursaklarda ikamet eden Semih Can Arslan askere gitmeden önce hizmetlerini yakından takip ettiği Belediye Başkanı Ertuğrul Çetini makamında ziyaret ederek helallik aldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin asker adayına askerlik yükümlülüklerini yerine getirirken koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında  maske mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmemesini de hatırlattı.

ALLAH SAĞLICAKLA GIDIP DÖNMEYI NASIP ETSIN

Vatani görevini yaparken asker ocağından birçok şeyin öğrenildiğini belirten Belediye Başkan Ertuğrul Çetin Hizmetlerimizin sıkı takipçisi olan Semih Can Arslan kardeşim hem bizimle tanışmaya hem de askere gideceği için helalleşmeye geldi.

Genç kardeşimizin heyecanını bizlerde yürekten paylaşıyoruz. Allah sağlıcakla gidip dönmeyi nasip etsin. Allah bütün Mehmetçiklerimize güç versin. Yolun açık olsun. Hayırlı tezkereler diliyorum dedi.
# Semih Can Arslan, Ertuğrul Çetin, askerlik hizmeti, ankara, pursaklar, mücadele, koronavirüs

29 Oca 2021 - 11:17 - Siyaset

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