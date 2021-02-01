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01 Şub 2021 - 00:52- Spor G: 01 Şub 2021 - 00:53

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasını giydi

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Yeni transfer İrfan Can Kahveci: "Çok heyecanlıyım, çok gururluyum. Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için de çok mutluyum" "Sahada yüzde yüzünü veren bir İrfan Can Kahveci izleteceğim inşallah"
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Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den transfer ettiği milli futbolcu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımın kadrosuna dahil olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İrfan Can Kahveci, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve idari koordinatör Selçuk Şahin ile bir araya geldi.

Başarılı futbolcu, sarı-lacivertli formayı giyerek yaptığı ilk açıklamada, şöyle konuştu:

"Çok heyecanlıyım, çok gururluyum. Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için de çok mutluyum. İnşallah bu formanın hakkını vereceğim sahada. Göksel Gümüşdağ başkanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Burada şampiyonluk yaşadım, Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, çok emek verdim. Onlar da bana çok emek verdi. Karşılığını aldığımı düşünüyorum. Sonrasında Ali Koç başkanımız buraya kadar geldi, ona da çok teşekkür ederim. Emre ağabeye çok teşekkür ederim. Çok mutluyum."

Fenerbahçeli taraftarlara da seslenen İrfan Can, "Bundan sonra sahada yüzde yüzünü veren bir İrfan Can Kahveci izleteceğim inşallah. Onlar da beni sabırsızlıkla beklesin. Çünkü ben sahada olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

# Fenerbahçe Kulübü, İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir, milli futbolcu İrfan Can Kahveci

01 Şub 2021 - 00:52 AA Ankara- Spor

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