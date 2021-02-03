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03 Şub 2021 - 22:47- Sağlık G: 03 Şub 2021 - 22:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ‘Mutasyonda artış sürüyor’

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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu:"İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir"
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadele kapsamında aşıların tedarik ve uygulanmasının planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek, "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir." ifadesini kullandı.

Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Kovid-19 salgınının tüm dünyada tehdit olmaya devam ettiğine dikkati çeken Koca, "Bu tehdidi her boyutuyla takip eden ve ülkemizin en az zararla çıkmasını gözeten Bilim Kurulumuz bugün haftalık toplantısını yaparak dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri görüşmüş, virüs ve sebep olduğu hastalık hakkındaki son bilimsel çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmuştur." bilgisini paylaştı.

Sağlık personelinin ilk doz aşılamalarını takiben 75 yaş üstündekilerin aşılarının yapılmasına devam edildiğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla 2 milyon 400 bin kişinin ilk doz aşıları tamamlandı. İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde görülen mutasyonlu virüs hakkında açıklamalarda bulunmuştuk. Bu hususu dikkatle takip ediyoruz. Belli mutasyonlarda bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular var. Böyle durumlarda tedbirlerde gevşeme, riskin daha fazla artmasına yol açabilecektir. Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Bu vatandaşlarımız tedbir kapsamında hastanede izole edilmektedir. Temaslıları da benzer şekilde izole edilmiş durumdadır."

- "Çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir"

Bakan Koca, kısıtlayıcı tedbirlerin hayatı ne denli zorlaştırdığının farkında olduklarının altını çizerek, bu yüzden kontrolü elden bırakmadan bazı düzenlemeler yaptıklarına işaret etti.

Okullarda sınırlı şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde karar alındığını hatırlatan Koca, şöyle devam etti:

"Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'nci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir. Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir."

Koca, son günlerde ülkedeki vaka sayısının yeniden artışa geçmesinin daha fazla dikkatli davranmalarını gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır.

Tedbirlerle elde ettiğimiz kontrol, başarılı bir aşılama takvimi yürütmemize de fırsat vermektedir. Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle mümkündür."

Mevcut tedbirlerin yanı sıra kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınılması gerektiğini vurgulayan Koca, "Hiç gevşemeden, rehavete kapılmadan, tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi ulusal boyutta sürdürme kararlılığındayız ancak birlikte başarırız." ifadesini kullandı.

- Mutasyona uğramış Kovid-19 virüsü açıklaması

Öte yandan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada da riskli mutasyonların sınır tanımadan yayıldığını vurgulayarak, "Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı." ifadesini kullandı.

Koca, şu uyarılarda bulundu:"Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım."

# koronavirüs, Koronavirüs Bilim Kurulu, Kovid-19, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni, mücadele, sağlık

03 Şub 2021 - 22:47 AA Ankara- Sağlık

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