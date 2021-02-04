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04 Şub 2021 - 10:12- Ekonomi G: 04 Şub 2021 - 10:13

Bugün Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 4 Şubat 2021 Dolar, Eoro Düşecek Mi, Çıkacak Mı?

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İstanbul serbest piyasada dolar 7,1670 liradan, avro 8,6200 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,1650 liradan alınan dolar, 7,1670 liradan satılıyor. 8,6180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6200 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1600 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6100 lira olmuştu.
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04 Şub 2021 - 10:12 AA Ankara- Ekonomi

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