Ankara'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte, Afgan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada yakalanan düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.