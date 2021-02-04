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04 Şub 2021 - 22:53- Siyaset G: 04 Şub 2021 - 22:54

Twitter'ın Bahçeli sansürüne MHP milletvekillerinden tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter tarafından silinen ifadeleri, bazı MHP milletvekilleri ve MHP TBMM Grubu'nun resmi hesaplarından paylaşıldı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın Twitter tarafından kaldırılmasına tepki gösteren bazı MHP milletvekilleri ve MHP TBMM Grubu, silinen ifadeleri resmi hesaplarından paylaştı.

Bahçeli'nin 3 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan, "Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir." ifadeleri Twitter tarafından silindi.

Bunun üzerine MHP TBMM Grubu ile bazı MHP milletvekilleri, Bahçeli'nin söz konusu ifadelerini resmi hesaplarından paylaşarak Twitter'a tepkilerini gösterdi.

Bahçeli'nin silinen tweetini paylaşanlar arasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlara Twitter tarafından kısıtlama getirildiği bildirilmişti.

# devlet bahçeli, mhp, twitter, sosyal medya

04 Şub 2021 - 22:53 AA Ankara- Siyaset

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