Haberler Ankara Haberler Ankara
05 Şub 2021 - 12:20- Moda G: 05 Şub 2021 - 12:21

Polarize Güneş Gözlükleri Kış Aylarının Vazgeçilmezi Olacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Atasun Optik kış sporlarının keyfini sürerken kullanabileceğiniz geniş ürün yelpazesindeki birbirinden şık polarize güneş gözlükleriyle görüş kalitenizi yükseltmeye davet ediyor.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

1940lı yıllarda ilk kez fotoğraf çekimi sırasında meydana gelen ışık yansımalarını engellemek amacıyla kullanılan polarize yansımaları çok iyi emebilen bir film tabakası olarak tanımlanıyor. Polarize filmler fotoğraftan sonra gözlük alanında da kullanılmaya başladı ve o günden bugüne hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.

KIŞ SPORLARININ OLMAZSA OLMAZI

Polarize güneş gözlükleri özellikle metal yüzeylerde beyaz zeminde geniş ve düz alanlarda karda veya su yüzeyinde rahatsız edici boyutlara ulaşabilen yoğun parlamaları engelliyor. Bu özellikler polarize güneş gözlüklerini özellikle kış sporları için mükemmel bir ürün yapıyor.

Polarize güneş gözlüklerin parlamayı engelleme özelliği dolayısıyla direksiyon başındayken de kullanılması öneriliyor.

Oakleyden Mustange Ray-Banden Unofficiala Jimmy Choodan Dolce Gabbanaya kış aylarınızda çantalarınızdan ve bavullarınızdan eksik etmeyeceğiniz dünyaca ünlü pek çok markanın polarize güneş gözlüklerine uygun fiyatlarla Türkiyenin dört bir yanındaki Atasun Optiklerden http://www.atasunoptik.com.trden ve Atasun Optik mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
# Polarize Güneş Gözlükleri, Atasun Optik, başladı

05 Şub 2021 - 12:20 - Moda

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cilt Yaşlanmaları Kaderiniz Olmasın ! mask
Cilt Yaşlanmaları Kaderiniz Olmasın !
Tesettür Giyim Modasında En İlgi Çeken Elbiseler Hangileri? mask
Tesettür Giyim Modasında En İlgi Çeken Elbiseler Hangileri?
Türkiye’nin en büyük Nıke mağazası başkent’te açıldı mask
Türkiye’nin en büyük Nıke mağazası başkent’te açıldı
En Şık Saatler Casio'da! mask
En Şık Saatler Casio'da!
Gece maskesi nasıl yapılır? Uykuda Gelen Güzellik mask
Gece maskesi nasıl yapılır? Uykuda Gelen Güzellik
İtalya’nın ünlü moda ve tasarım akademileri Türkiye'ye geliyor mask
İtalya’nın ünlü moda ve tasarım akademileri Türkiye'ye geliyor
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İbo Show’da Polis Baskını! Meğer Didem Kınalı İhbar Etmiş! Bülent Serttaş’la Aralarının Neden Bozuk Olduğu Açıklandı! mask
İbo Show’da Polis Baskını! Meğer Didem Kınalı İhbar Etmiş! Bülent Serttaş’la Aralarının Neden Bozuk Olduğu Açıklandı!
Müge Anlı'da 34 Yıldır Bitmeyen Acı! Kocasını Bulmak İçin Yayına Katıldı, Duydukları Yaralı Kadını Yıktı! 3 Çocuk Yetim Kaldı! mask
Müge Anlı'da 34 Yıldır Bitmeyen Acı! Kocasını Bulmak İçin Yayına Katıldı, Duydukları Yaralı Kadını Yıktı! 3 Çocuk Yetim Kaldı!
Savaşçı Dizisinin Tüm Eski Oyuncuları Tek Tek Kadroya Dönüyor! O İsimde Artık Kadroda! Berk Oktay'da Gelecek mi? mask
Savaşçı Dizisinin Tüm Eski Oyuncuları Tek Tek Kadroya Dönüyor! O İsimde Artık Kadroda! Berk Oktay'da Gelecek mi?
Survivor'da Payroz'a Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Acun Ilıcalı'ya Büyük Baskı Var, Her An Diskalifiye Edilebilir! Saygısızlığı Boyunu Aştı! mask
Survivor'da Payroz'a Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Acun Ilıcalı'ya Büyük Baskı Var, Her An Diskalifiye Edilebilir! Saygısızlığı Boyunu Aştı!
Esra Erol’da Gencecik Kız Kendisinden 21 Yaş Büyük Patronuna Kaçtı! ‘Eşi Beni Kabul Ederse Aynı Evde Yaşarım’ Dedi! Esra Erol Bile ‘Pes Artık’ Dedi… mask
Esra Erol’da Gencecik Kız Kendisinden 21 Yaş Büyük Patronuna Kaçtı! ‘Eşi Beni Kabul Ederse Aynı Evde Yaşarım’ Dedi! Esra Erol Bile ‘Pes Artık’ Dedi…
Güldür Güldür'ün Naimesi Oyunculuğu Bırakıyor! Artık Resmen O Sektörde! Milyonlarca 'Tık' Aldı! mask
Güldür Güldür'ün Naimesi Oyunculuğu Bırakıyor! Artık Resmen O Sektörde! Milyonlarca 'Tık' Aldı!

GALERİ

Otoyol Gişesinde Büyük Kaza! Can Kaybı Var! mask
Otoyol Gişesinde Büyük Kaza! Can Kaybı Var!
PTT'den Sevgi Dolu Kampanya! Gönderim Bedellerinde İndirim! mask
PTT'den Sevgi Dolu Kampanya! Gönderim Bedellerinde İndirim!
Ankara'da Mamak Belediyesi Gıda Bankası Kuruyor mask
Ankara'da Mamak Belediyesi Gıda Bankası Kuruyor
Kurtlar Vadisi'nden Polat Alemdar Değil Ama O İsim Kırmızı Oda Dizisine Katılıyor! Diziyi Resmen Sallayacak! Neler Oluyor? mask
Kurtlar Vadisi'nden Polat Alemdar Değil Ama O İsim Kırmızı Oda Dizisine Katılıyor! Diziyi Resmen Sallayacak! Neler Oluyor?
Evi Yanan Vatandaşlara Keçiören BelediyesindenTemizlik Hizmeti mask
Evi Yanan Vatandaşlara Keçiören BelediyesindenTemizlik Hizmeti
Karapınar Spor Parkı Açılış İçin Gün Sayıyor mask
Karapınar Spor Parkı Açılış İçin Gün Sayıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL