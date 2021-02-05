Polarize Güneş Gözlükleri Kış Aylarının Vazgeçilmezi Olacak

1940lı yıllarda ilk kez fotoğraf çekimi sırasında meydana gelen ışık yansımalarını engellemek amacıyla kullanılan polarize yansımaları çok iyi emebilen bir film tabakası olarak tanımlanıyor. Polarize filmler fotoğraftan sonra gözlük alanında da kullanılmaya başladı ve o günden bugüne hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.

KIŞ SPORLARININ OLMAZSA OLMAZI

Polarize güneş gözlükleri özellikle metal yüzeylerde beyaz zeminde geniş ve düz alanlarda karda veya su yüzeyinde rahatsız edici boyutlara ulaşabilen yoğun parlamaları engelliyor. Bu özellikler polarize güneş gözlüklerini özellikle kış sporları için mükemmel bir ürün yapıyor.

Polarize güneş gözlüklerin parlamayı engelleme özelliği dolayısıyla direksiyon başındayken de kullanılması öneriliyor.

Oakleyden Mustange Ray-Banden Unofficiala Jimmy Choodan Dolce Gabbanaya kış aylarınızda çantalarınızdan ve bavullarınızdan eksik etmeyeceğiniz dünyaca ünlü pek çok markanın polarize güneş gözlüklerine uygun fiyatlarla Türkiyenin dört bir yanındaki Atasun Optiklerden http://www.atasunoptik.com.trden ve Atasun Optik mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.