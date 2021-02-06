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06 Şub 2021 - 12:41- Ekonomi G: 06 Şub 2021 - 12:42

Cumhurbaşkanlığına bağlı Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kuruldu

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde yeni kurulan Katılım Finans Dairesi Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları belirlendi.
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde yeni kurulan Katılım Finans Dairesi Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527/Ç maddesinin birinci fıkrasının "a" bendi "Finansal Stratejiler ve Analiz Dairesi Başkanlığı"nın ve "b" bendi ise "Katılım Finans Dairesi Başkanlığı"nın görev ve sorumluluklarını belirledi.

Kararnamede, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde kurulan Katılım Finans Dairesi Başkanlığı'nın görev ve sorumluluklarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, katılım finans alanında stratejiler geliştirmek, bu stratejiler kapsamında alınan kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına raporlamak. Katılım finansın geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak ve bu alanda koordinasyonu sağlamak.

Katılım finansın geliştirilmesi ve katılım finansa yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirmek, bu tür faaliyetlerde yer almak ve bu faaliyetleri desteklemek. Katılım finans alanında Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki konumunu güçlendirmeye yönelik araştırmalar yapmak. Katılım finans alanında yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak."

# Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Katılım Finans Dairesi Başkanlığı, türkiye, yeni, resmi gazete

06 Şub 2021 - 12:41 AA İstanbul- Ekonomi

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