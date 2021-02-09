Ankara Adliyesinde çöp kutusunun altında tabanca bulundu

Ankara Adliyesinde çöp kutusunun altına bırakılmış bir tabanca bulundu. Hakim ve savcıların da kullandığı personel girişinin yakınındaki tuvalette, çöpü boşaltmak isteyen temizlik görevlileri çöp kutusunun altında tabanca buldu.
Çekya yapımı olduğu ve içinde mermi bulunmadığı belirlenen tabanca, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden bir ekibin adliyeye geldiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.