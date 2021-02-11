Ankara'da evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 2'inci katında Serhat Doğan'a ait dairenin salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Yangını fark eden bina sakinlerinin bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince balkonlardan merdiven yardımıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulansta yapıldı. Aralarında ev sahibinin karısı Alime ve 2,5 yaşındaki oğlu Egemen Doğan'ın da bulunduğu 8 kişi Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.