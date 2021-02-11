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11 Şub 2021 - 01:07- Asayiş G: 11 Şub 2021 - 01:08

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

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Milli Savunma Bakanlığı: "Bölgede tespit edilen hedefler, hava harekatı ile isabetle vurulmuş, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir"
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit oldu.

Çatışmada 4 askerin yaralandığı, yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği belirtilerek, bölgede tespit edilen hedeflerin hava harekatı ile isabetle vurulduğu, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

- Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Burak Coşkun ve Harun Turhan için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehit askerlerin fotoğrafına yer verildi.

Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:"Kahraman silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yayımladığı mesajda taziyelerini iletti. Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Güler'in şu ifadelerine yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşlarıma şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim."

# hulusi akar, MİLLİ SAVUNMA BAKANI, şehit, Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan, Yüzbaşı Burak Coşkun, şubat, 2021

11 Şub 2021 - 01:07 AA Ankara- Asayiş

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