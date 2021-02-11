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11 Şub 2021 - 10:06- Spor G: 11 Şub 2021 - 10:07

Süper Lig'de 25. hafta hangi maçlar var! 12-13-14-15 Şubat hangi maçlar var?

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Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek
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Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Şubat hangi maçlar var

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

13 Şubat hangi maçlar var

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)

19.00 Fatih Karagümrük- Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Şubat hangi maçlar var

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Atakaş Hatayspor- Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

15 Şubat hangi maçlar var

19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

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11 Şub 2021 - 10:06 AA İstanbul- Spor

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