Süper Lig'de 25. hafta hangi maçlar var! 12-13-14-15 Şubat hangi maçlar var?

Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Şubat hangi maçlar var
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)
13 Şubat hangi maçlar var
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)
19.00 Fatih Karagümrük- Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Şubat hangi maçlar var
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Atakaş Hatayspor- Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
15 Şubat hangi maçlar var
19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.