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11 Şub 2021 - 21:31- Sağlık G: 12 Şub 2021 - 00:51

11 Şubat 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi
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Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 660 oldu. Son 24 saatte 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 159 bin 676'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 564 bin 427, vefat sayısı 27 bin 187, ağır hasta sayısı 1256 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Yarından itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarla 60 yaş üzeri eşleri aşılanmaya başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sabahtan itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarla 60 yaş üzeri eşlerinin Kovid-19 karşı aşılanmaya başlanacağını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler." ifadesini kullandı.

Koca, vatandaşlara randevularını Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından almaları çağrısında bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

- İstanbul'da 70 yaş üzerindeki vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için aşılama uygulaması bugün İstanbul genelindeki sağlık kuruluşlarında başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başla

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11 Şub 2021 - 21:31 AA Ankara- Sağlık

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