Kadir Topbaş için İBB'de cenaze töreni düzenlenecek

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş için yarın İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.
İBB'den yapılan açıklamada, Topbaş için yarın saat 12.30'da, Saraçhane Yerleşkesi önünde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.
Açıklamada, "Merhum Topbaş'a, sizlerle birlikte tüm meslektaşlarımız adına da Allah’tan rahmet diliyoruz." denildi.
Kadir Topbaş için yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.