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13 Şub 2021 - 23:22- Siyaset G: 13 Şub 2021 - 23:23

Kadir Topbaş için İBB'de cenaze töreni düzenlenecek

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İBB'den yapılan açıklamada, Topbaş için yarın saat 12.30'da, Saraçhane Yerleşkesi önünde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş için yarın İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

İBB'den yapılan açıklamada, Topbaş için yarın saat 12.30'da, Saraçhane Yerleşkesi önünde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, "Merhum Topbaş'a, sizlerle birlikte tüm meslektaşlarımız adına da Allah’tan rahmet diliyoruz." denildi.

Kadir Topbaş için yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.
# cenaze töreni, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

13 Şub 2021 - 23:22 AA İstanbul- Siyaset

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