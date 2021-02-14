Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför alacak! İşte İş Başvuru detayı ve şartları

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 280 sözleşmeli destek personeli (şoför) istihdam edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli illerde şoför pozisyonunda görev yapacak 280 sözleşmeli destek personel alımı gerçekleştirilecek.
Söz konusu alım için 16-25 Mart'ta Ankara'da sözlü sınav yapılacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce "http://www.gib.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15-24 Şubat tarihlerinde "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki "on-line sınav sistemi"ne kayıt olarak başvurularını elektronik ortamda yapacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.