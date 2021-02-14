Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Şub 2021 - 10:37- Ekonomi G: 14 Şub 2021 - 10:38

Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför alacak! İşte İş Başvuru detayı ve şartları

ABONE OL Google News Sayfamız

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 280 sözleşmeli destek personeli (şoför) istihdam edecek.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 280 sözleşmeli destek personeli (şoför) istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli illerde şoför pozisyonunda görev yapacak 280 sözleşmeli destek personel alımı gerçekleştirilecek.

Söz konusu alım için 16-25 Mart'ta Ankara'da sözlü sınav yapılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce "http://www.gib.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15-24 Şubat tarihlerinde "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki "on-line sınav sistemi"ne kayıt olarak başvurularını elektronik ortamda yapacak.
# Gelir İdaresi Başkanlığı, resmi gazete, şoför, iş başvuru, şubat, ankara

14 Şub 2021 - 10:37 AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Piyasalarda Hareketlenme Sürüyor! Döviz ve Altın Ons Fiyatında O Seviyeye Ulaşıldı mask
Piyasalarda Hareketlenme Sürüyor! Döviz ve Altın Ons Fiyatında O Seviyeye Ulaşıldı
Emeklilere 1.600 TL’ye varan nakit promosyon! mask
Emeklilere 1.600 TL’ye varan nakit promosyon!
Cumhurbaşkanlığına bağlı Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kuruldu mask
Cumhurbaşkanlığına bağlı Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kuruldu
Ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? Ciro kaybı desteği ne kadar, her ay mı ödenecek? mask
Ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? Ciro kaybı desteği ne kadar, her ay mı ödenecek?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa, döviz ve altın ne kazandırdı? mask
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa, döviz ve altın ne kazandırdı?
ATO'da “Fahiş Fiyat Artışı ” Toplantısı mask
ATO'da “Fahiş Fiyat Artışı ” Toplantısı
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İbo Show'da Tartışmanın Fitili Ateşlendi! 'Saygısızlık' Boyut Atladı! "Bunlar Kim Ya?" mask
İbo Show'da Tartışmanın Fitili Ateşlendi! 'Saygısızlık' Boyut Atladı! "Bunlar Kim Ya?"
Hande Erçel Sevgililer Günü Hediyesini Paylaştı! Kerem Bürsin'den Değil Ama O İsimden Geldi! Aşk Alevleniyor... mask
Hande Erçel Sevgililer Günü Hediyesini Paylaştı! Kerem Bürsin'den Değil Ama O İsimden Geldi! Aşk Alevleniyor...
Demet Akalın'ın 14 Şubat Şoku! Planı Belli Oldu, O İsim Resmen Her Şeyi Ortaya Döktü! Eşiyle Birlikte... mask
Demet Akalın'ın 14 Şubat Şoku! Planı Belli Oldu, O İsim Resmen Her Şeyi Ortaya Döktü! Eşiyle Birlikte...
Sadakatsiz Dizisinde Para Şoku! Oyuncuların Kazandığı Paralar Belli Oldu! Dizi Şimdi Bitse Bile Bütün Oyuncuların Serveti Var! Aman Dikkat! Dudaklarınız Uçuklayabilir! mask
Sadakatsiz Dizisinde Para Şoku! Oyuncuların Kazandığı Paralar Belli Oldu! Dizi Şimdi Bitse Bile Bütün Oyuncuların Serveti Var! Aman Dikkat! Dudaklarınız Uçuklayabilir!
Masumlar Apartmanı Dizisinde Cinayet İtirafı! İnci Çözdü, Esra Tanıklık Etti! Polisler İşin İçinde... mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Cinayet İtirafı! İnci Çözdü, Esra Tanıklık Etti! Polisler İşin İçinde...
Kırmızı Oda Dizisinde 24 Bölüm Sonra Ortaya Çıkan Sır! Doktorun Adı Resmen İfşalandı! Doktor Hanım’ın Adı… mask
Kırmızı Oda Dizisinde 24 Bölüm Sonra Ortaya Çıkan Sır! Doktorun Adı Resmen İfşalandı! Doktor Hanım’ın Adı…

GALERİ

Galatasaray Kasımpaşa Maçı Canlı İzle! 14 Şubat Fenerbahçe Galatasaray Maçı Canlı Anlatım ve Yorumlar mask
Galatasaray Kasımpaşa Maçı Canlı İzle! 14 Şubat Fenerbahçe Galatasaray Maçı Canlı Anlatım ve Yorumlar
Altındağ'da Yüzme havuzları çok yakında açılıyor mask
Altındağ'da Yüzme havuzları çok yakında açılıyor
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte İstanbul'da Son Durum mask
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte İstanbul'da Son Durum
Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın mask
Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın
Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 terörist ölü, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi" mask
Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 terörist ölü, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi"
Survivor Cemal’in Neden Diskalifiye Olduğu Ortaya Çıktı! Acun Değil ama O İsim Elinden Tuttu, Hayatının Fırsatını Yakaladı! Artık Resmen Orada! mask
Survivor Cemal’in Neden Diskalifiye Olduğu Ortaya Çıktı! Acun Değil ama O İsim Elinden Tuttu, Hayatının Fırsatını Yakaladı! Artık Resmen Orada!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL