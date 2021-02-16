Ankara futbol kulüplerinden Fatsa Belediyespor için "geçmiş olsun" mesajı

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü ile Ankaraspor kulüpleri, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, takım otobüsü kaza yapan Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
MKE Ankaragücü kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Çankaya FK deplasmanına giderken kaza geçiren Fatsa Belediyespor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Gençlerbirliği Kulübü de, "Çankaya FK maçı sebebiyle Ankara'ya gelirken trafik kazası geçiren Fatsa Belediyespor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." paylaşımı yaptı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ve Ankaraspor da, Fatsa Belediyespor kafilesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.