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16 Şub 2021 - 20:14- Spor G: 16 Şub 2021 - 20:15

Ankara futbol kulüplerinden Fatsa Belediyespor için "geçmiş olsun" mesajı

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MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü ile Ankaraspor kulüpleri, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, takım otobüsü kaza yapan Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü ile Ankaraspor kulüpleri, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, takım otobüsü kaza yapan Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Çankaya FK deplasmanına giderken kaza geçiren Fatsa Belediyespor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği Kulübü de, "Çankaya FK maçı sebebiyle Ankara'ya gelirken trafik kazası geçiren Fatsa Belediyespor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." paylaşımı yaptı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ve Ankaraspor da, Fatsa Belediyespor kafilesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
# Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, tff 1. lig, ankara

16 Şub 2021 - 20:14 AA Ankara- Spor

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