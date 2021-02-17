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17 Şub 2021 - 14:05- Ekonomi G: 17 Şub 2021 - 14:06

Halkbank davasında ABD mahkemesinden karar: Tazminat davasını reddetti

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Halkbank'tan ABD'de aleyhlerine açılan hukuk davasına ilişkin açıklama:"Mahkeme, davanın Türkiye'de açılması ihtimaline dair, tarafların davanın açılabilmesine ilişkin itirazlar konusunda bir anlaşmaya vararak bu hususu, 2 Mart 2021'e kadar mahkemeye sunmalarına karar vermiştir"
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Halkbank'tan, bazı müştekiler tarafından ABD'de aleyhlerine açılan tazminat davasına ilişkin yapılan açıklamada, "Mahkeme, davanın Türkiye'de açılması ihtimaline dair, tarafların davanın açılabilmesine ilişkin itirazlar konusunda bir anlaşmaya vararak bu hususu, 2 Mart 2021'e kadar mahkemeye sunmalarına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, 24 Temmuz 2020'de yaptıkları duyuruda bazı müştekiler tarafından ABD'de Halkbank aleyhine tazminat talepli hukuk davası açıldığının belirtildiği hatırlatıldı.

Bahse konu davada ABD New York Güney Bölge Mahkemesi'nin, bankanın yargı yeri uyumsuzluğu itirazını kabul ederek, dün davayı şartlı olarak reddettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mahkeme, davanın Türkiye'de açılması ihtimaline dair, tarafların davanın açılabilmesine ilişkin itirazlar konusunda bir anlaşmaya vararak bu hususu, 2 Mart 2021'e kadar mahkemeye sunmalarına karar vermiştir. Bununla birlikte; ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdindeki ceza davası ise, bankamızın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı (FSIA) Kanunu kapsamında ceza davasının düşürülmesine dair başlattığı temyiz süreci sebebiyle beklemekte olup, temyiz dosyası ABD New York İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde devam etmektedir."
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17 Şub 2021 - 14:05 AA İstanbul- Ekonomi

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