Başakşehir Antalya Yolcusu! Tüm Dikkatler Deplasman Maçında!

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekipte, Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic ve Mete Kaan Demir antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Edin Visca ve Tolga Ciğerci, tedavilerinin ardından sahada çalışmalarını sürdürdü.
Junior Caiçara, Bolingoli, Nacer Chadli, Ömer Ali Şahiner ve Giuliano'nun tedavilerine devam edilirken, Trabzonspor maçında darbe alan ve oyundan çıkan Fernandes ile Deniz Türüç'ün durumlarının yapılacak kontroller ve takip sonucunda netleşeceği kaydedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.