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22 Şub 2021 - 17:32- Spor G: 22 Şub 2021 - 17:33

Ahmet Nur Çebi'den Anlamlı Hareket! Beşiktaş'ın Şampiyonuna Tebrik!

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Beşiktaş bünyesinde Türkiye şampiyonu olan atlet Meryem Erdoğan'a tebrik, kulüp başkanından geldi. Ahmet Nur Çebi tarafından tebrik edilen sporcunun hedefleri yüksek.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün atletizm takımı sporcusu Meryem Erdoğan'ı kazandığı Türkiye şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki odasında Meryem Erdoğan'la bir araya geldi.

Çebi, Trabzon'da gerçekleştirilen 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası'nda elde ettiği birincilikten dolayı tebrik ettiği siyah-beyazlı atlete başarılarının devamını diledi.
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22 Şub 2021 - 17:32 AA İstanbul- Spor

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