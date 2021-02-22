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22 Şub 2021 - 18:40- Ekonomi G: 22 Şub 2021 - 18:43

Borsa Bugün ne oldu? 22 Şubat 2021 BIST kaç oldu? Toplam işlem hacmi ne kadar?

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Gün içinde en düşük 1.547,49, en yüksek, 1.569,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kaybederek tamamladı Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,00 artışla 406 bin 500 liraya yükseldi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,72 puan azalarak 1.550,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 6,05 puan ve yüzde 0,39 kazançla 1.566,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.547,49, en yüksek 1.569,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 1.550,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,76, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 1,00 ve teknoloji endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,25 puan ve yüzde 1,06 düşüşle 1.605,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 62'si geriledi. Koza Altın, SASA Polyester, Türk Hava Yolları, VakıfBank ve Karsan Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,62 değer kaybederek günü 1.550,61 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,98 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,89 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 4,15 ile madencilik oldu.

Analistler, 26 Şubat'ta ABD'nin Temsilciler Meclisi’nde oylanması beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini, ancak emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de tüketici güven endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’de yapacağı sunum başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

- Altının onsu 1.805,01 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.805,01 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,00 artarak 406 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9891 lira, satışta 7,0171 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9562 lira, satışta 6,9841 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2143, sterlin/dolar paritesi 1,4053, dolar/yen paritesi de 105,07 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,10 yükselişle 63,87 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​

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22 Şub 2021 - 18:40 AA İstanbul- Ekonomi

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