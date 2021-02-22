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22 Şub 2021 - 20:59- Ekonomi G: 22 Şub 2021 - 21:00

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan flaş "BİTCOİN" açıklaması!

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ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: "Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık"
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para birimlerinden Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını belirterek, söz konusu kripto para birimini "verimsiz" ve "spekülatif" olarak nitelendirdi.

Yellen, The New York Times tarafından düzenlenen bir etkinlikte, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizden en çok etkilenenlerin kalıcı olarak yara almamasının sağlanması gerektiğine işaret eden Yellen, "Faiz oranı ortamı nedeniyle eskisinden daha fazla mali alanımız olduğunu ve bunu kullanmayı dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin başarılı olup olamayacağına ilişkin "Benim için başarı, salgın öncesi işsizlik seviyelerine geri dönebilmemiz ve özellikle hizmet sektöründe işini kaybedenlerin yeniden istihdamını görebilmemizdir." ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanı'nın en önemli görevinin ülkenin sağlam bir mali rotada olmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Yellen, ekonomiyi hızlı bir şekilde yoluna sokmak için gerekli harcamanın yapılmamasının bir maliyeti olacağını aktardı.

- "İnsanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı"

Yellen, vergi düzenlemelerine de değinerek, Biden'ın varlık vergisini tercih etmediğini, böyle bir verginin önemli uygulama sorunları olacağını ve yönetimin kurumlar vergisini yüzde 28'e çıkarmayı istediğini anlattı.

Sermaye kazancı vergisine yönelik bir artışın dikkate alınmaya değer olabileceğini belirten Yellen, vergiyle ilgili durumun sıradan yatırımcılar üzerindeki etkisinin yakından incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yellen, Bitcoin'e dair de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti: "Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim."

Geçen hafta hızlı bir yükseliş gösteren Bitcoin, yeni haftada ise düşüş kaydetti. Hafta sonu 58 bin doların üzerini gören Bitcoin'in fiyatı, pazartesi 50 bin doların altına kadar indi.

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22 Şub 2021 - 20:59 AA - Ekonomi

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