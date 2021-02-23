MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmana dün Çaykur Rizespor karşısında 90 dakika sahada kalan futbolcuların katılmadığı belirtildi.
Diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı antrenmanı taktik provayla tamamladığı kaydedildi.
Sakatlıkları bulunan futbolculardan Atakan Çankaya ve Aliou Badji kendileri için hazırlanan program dahilinde sağlık ekibinin kontrolünde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.