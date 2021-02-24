Haberler Ankara Haberler Ankara
24 Şub 2021 - 18:12- Spor G: 24 Şub 2021 - 18:13

MKE Ankaragücü Toplanıyor! Genel Kurul Duyurusu Yapıldı!

ABONE OL Google News Sayfamız

MKE Ankaragücü Kulübü toplanmaya hazırlanıyor. Kulüp olağan genel kurul duyurusuna çıktı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

MKE Ankaragücü Kulübünün olağan genel kurul tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanması durumunda 11 Mart Perşembe günü saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağan genel kurul, 18 Mart Perşembe günü aynı yerde ve saatte yapılacak.
# MKE Ankaragücü Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı, yeni tip koronavirüs, mke ankaragücü 24 şubat, ankaragücü genel kurul, ankaragücü genel kurul duyurusu, Kovid-19, yeni, koronavirüs

24 Şub 2021 - 18:12 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MKE Ankaragücü Toplanıyor! Genel Kurul Duyurusu Yapıldı! mask
MKE Ankaragücü Toplanıyor! Genel Kurul Duyurusu Yapıldı!
Trabzonspor Dev Derbiye Hazırlanıyor! Hedef Mutlak Galibiyet! mask
Trabzonspor Dev Derbiye Hazırlanıyor! Hedef Mutlak Galibiyet!
Herkes İçin Spor Zirvesi mayıs ayında Ankara'da yapılacak mask
Herkes İçin Spor Zirvesi mayıs ayında Ankara'da yapılacak
MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı mask
MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Denizlispor'da Gözler Beşiktaş Maçında! Hazırlıklar Tam Gaz! mask
Denizlispor'da Gözler Beşiktaş Maçında! Hazırlıklar Tam Gaz!
Türkiye'de lisanslı kayakçı sayısı 3 yılda yüzde 150 arttı mask
Türkiye'de lisanslı kayakçı sayısı 3 yılda yüzde 150 arttı
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sefirin Kızı Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Şok Olmaya Gerek Yok, Her Şey Ortada! Hikayenin Sonuna Yaklaşılıyor, Bir Dizi Daha Bitiyor! mask
Sefirin Kızı Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Şok Olmaya Gerek Yok, Her Şey Ortada! Hikayenin Sonuna Yaklaşılıyor, Bir Dizi Daha Bitiyor!
Alişan’ın Eşinden Şok Paylaşım! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Sosyal Medyanın Diline Düştü! Kimi Çok Sevdi Kimi Takipten Çıktı! Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşinden Şok Paylaşım! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Sosyal Medyanın Diline Düştü! Kimi Çok Sevdi Kimi Takipten Çıktı! Neler Oluyor?
Savaşçı Dizisine Başlamadan Darbe Üzerine Darbe İnmeye Başladı! O İsim Ayrıldığını Duyurdu, Yeni Projesini İmzaladı! Yayın Tarihi İleri Bir Tarihe... mask
Savaşçı Dizisine Başlamadan Darbe Üzerine Darbe İnmeye Başladı! O İsim Ayrıldığını Duyurdu, Yeni Projesini İmzaladı! Yayın Tarihi İleri Bir Tarihe...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Şoku! Kavga İddialarının Aslı Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Gerçek Çok Başkaymış! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Şoku! Kavga İddialarının Aslı Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Gerçek Çok Başkaymış! Neler Oluyor?
Survivor Adasından Nikah Masasına! Düğün Tarihlerini Açıkladı, “Eşi Benzeri Olmayacak” Dedi! Çıtayı Yükseltiyor! “Rüyalarında Görürler Ancak!” mask
Survivor Adasından Nikah Masasına! Düğün Tarihlerini Açıkladı, “Eşi Benzeri Olmayacak” Dedi! Çıtayı Yükseltiyor! “Rüyalarında Görürler Ancak!”
Baraj Dizisi 28. Bölüm Full İzle FOX TV! 23 Şubat Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baraj Dizisi 28. Bölüm Full İzle FOX TV! 23 Şubat Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

GALERİ

Demet Akalın'ın Kocasına Hitabı Milyonları Şoka Soktu! İzleyenler Dondu Kaldı, Ne Diyeceklerini Bilemediler! mask
Demet Akalın'ın Kocasına Hitabı Milyonları Şoka Soktu! İzleyenler Dondu Kaldı, Ne Diyeceklerini Bilemediler!
Çukur'da Vartolu Yamaç'tan Hayatının Dayağını Yedi! Yamaç Resmen Evire Çevire Dövdü! O Sahne... mask
Çukur'da Vartolu Yamaç'tan Hayatının Dayağını Yedi! Yamaç Resmen Evire Çevire Dövdü! O Sahne...
ABD'de Virüs Durmuyor! Ölü Sayısında Korkutucu Artış! mask
ABD'de Virüs Durmuyor! Ölü Sayısında Korkutucu Artış!
Cumhurbaşkanı Açıkladı! İstanbul İl Başkanı Belli Oldu! mask
Cumhurbaşkanı Açıkladı! İstanbul İl Başkanı Belli Oldu!
Bakan Ziya Selçuk Öğretmen Ziyaretlerine Devam Ediyor! mask
Bakan Ziya Selçuk Öğretmen Ziyaretlerine Devam Ediyor!
Hande Erçel 11 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! "Kadın Dolabını Satsa Yeni Bir Ev Alır!" mask
Hande Erçel 11 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! "Kadın Dolabını Satsa Yeni Bir Ev Alır!"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL