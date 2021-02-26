Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan on binlerce kişi kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan on binlerce kişi kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. doğum günü Twitter'da gündem oldu. Erdoğan'ın yarınki doğum günü dolayısıyla Twitter'da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle yapılan paylaşımlar, kısa sürede on binlerce kişiden destek gördü.

Erdoğan'ın fotoğraflarıyla yapılan paylaşımlarda, duygu dolu mesajlar yer aldı.