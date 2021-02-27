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27 Şub 2021 - 14:10- Yaşam G: 27 Şub 2021 - 14:11

Antartika'da dev buz kütlesi koptu! Antartika hangi ülkeye ait?

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Antartika'da dev buz kütlesi buz sahanlığından koptu. Araştırmacılar, Manhattan Adası'nın 20 katı büyüklüğündeki kütlenin sürüklenerek kıyıdan uzaklaşabileceği veya buz sahanlığı yakınında yerini koruyabileceğini belirtti.
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Antartika'nın batısındaki Brunt Buz Sahanlığı'ndan, 1270 kilometrekarelik bir buz kütlesinin koparak ayrıldığı bildirildi. Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, buz sahanlığının kuzey kısmında Kasım 2020'de meydana gelen yarık gelişerek kopma noktasına geldi.

Britanya Antartika Araştırma Kurumu (BAS), ocak ayı boyunca günde yaklaşık 1 kilometre hızla ilerleyen yarığın, dün sabah saatlerinde 1270 kilometrekarelik bir kütlenin sahanlıktan ayrılmasına yol açtığını bildirdi.

Araştırmacılar, Manhattan Adası'nın 20 katı büyüklüğündeki kütlenin sürüklenerek kıyıdan uzaklaşabileceği veya buz sahanlığı yakınında yerini koruyabileceğini belirtti.

Kopuşun, doğal sürecin parçası olduğunu ifade eden uzmanlar, küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan sıcaklık değişimlerinin etkisine dair sonuçlara varmak için daha detaylı araştırma yapılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

150 metre kalınlığındaki Brunt Buz Sahanlığı, Antartika kıyısında her yıl 2 kilometre batıya doğru sürükleniyor. Bu hareketin sonucu olarak bölgede buz dağları ve büyük buz kütleleri oluşuyor.

Antartika'da dev buz kütlesi koptu! Antartika hangi ülkeye ait?

Antarktika Güney yarım kürede bulunan ve bünyesinde hiçbir ülkede olmayan tek kıtadır. Antarktika kıtasınınkeşfedilmesi çok uzun seneler sürmüştür. Antartika 200 yıl bir arayışın sonunda 1840 yılında keşfedilen bir kıtadır. Antarktika kıtasının en dikkat çeken özelliği üzerinde hiçbir ülke olmamasıdır.

Antartikada hava kaç derece?

Antarktika'nın hava sıcaklığı uydu sistemi ile yapılan ölçümünde  -93,2 santigrat derece olduğu belirlenmiştir.

# Antartika, Britanya Antartika Araştırma Kurumu (BAS), Brunt Buz Sahanlığı, Antartika hangi ülkeye ait, Antartika da hayat var mı?, Antartıka nerede?, Antartikada hava kaç derece?

27 Şub 2021 - 14:10 AA Ankara- Yaşam

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