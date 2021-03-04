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04 Mar 2021 - 21:14- Siyaset G: 04 Mar 2021 - 21:15

Irak, Papa'yı karşılamaya hazırlanıyor

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Bağdat'ta Papa ziyareti öncesi güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı Başkentte elektrik direkleri ve duvarlara Papa ile Sistani'nin bir arada olduğu posterler asıldı
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Irak, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yarın başlayacak ziyaretine hazırlanırken, Papa'nın programı da belli oldu.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda resmi törenle karşılanması planlanan Papa, havalimanında özel isimlerin ağırlandığı salonda Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüşecek.

Daha sonra Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından yine resmi törenle karşılanacak olan Papa, Salih ile baş başa görüşmesi sonrası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve diplomatlarla bir araya gelecek.

Papa, Bağdat'ta 2010'da ayin sırasında düzenlenen terör saldırısıyla onlarca kişinin öldürüldüğü Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ne geçerek burada Katolik ve Süryani kanaat önderleriyle görüşecek ve bir konuşma yapacak.

- Necef'te Sistani ile görüşecek

Irak temaslarının ikinci gününde ise Papa, önce Necef'te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile bir araya gelecek. Buradaki görüşme basına kapalı olacak.

Papa-Sistani görüşmesinde dinler arası hoşgörü temalı ortak bir mutabakat zaptının imzalanacağı ileri sürülse de, Irak yönetimi ve Sistani tarafı bu iddiayı yalanlamıştı.

- Ur kentinden seslenecek

Papa, Necef'ten sonra Nasiriye'de Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur kentini ziyaret ederek, dinler arası hoşgörü temalı bir konuşmayla dünyaya seslenecek.

Katoliklerin ruhani lideri, akşam saatlerinde Bağdat'a dönerek, Kildani Yusuf Katedrali'nde kutsal ayin töreni yapacak.

- Erbil'de Barzani ile bir araya gelecek

Papa 7 Mart Pazar günü ise, Erbil'e geçecek. Papa Franciscus, burada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin yanı sıra bölgedeki dini ve hükümet yetkilileri tarafından karşılanacak.

Havalimanında Barzani ile baş başa görüşmesi sonrası Papa, helikopterle Musul'a geçecek.

Papa, Musul'da Hristiyanların çoğunlukta bulunduğu Karkuş bölgesini ziyaret ederek, bir konuşma yapacak. Musul'dan sonra yine Erbil'e geçecek olan Papa, Franso Hariri Stadyumu'nda kutsal ayin gerçekleştirecek. Aynı gün akşam saatlerinde Bağdat'a dönecek olan Papa, burada bir gece geçirdikten sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreni sonrası Roma'ya dönecek.

- Bağdat'ta güvenlik önlemleri arttırıldı, Papa'nın posterleri asıldı

Bağdat'ta Papa ziyareti öncesi güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Başkentin ana yollarıyla Yeşil Bölge'ye çıkan yollarda kontrol noktaları artırılırken, sokak ve caddelerdeki asker ve polis sayısı da dikkati çekiyor.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı, Uluslararası Bağdat Havalimanı yolu ve kilise duvarlarında Papa'nın posterleri asıldı.

Başkentte elektrik direkleri ve duvarlara Papa ile Sistani'nin bir arada olduğu posterlerin asıldığı görülüyor.

- Irak Cumhurbaşkanı, ziyareti "tarihi" olarak nitelendirdi

Papa'nın ziyareti öncesi hazırlıklar kapsamında Vatikan'dan bir heyet Necef kentine gelerek, Sistani'nin ofisindeki yetkililerle görüşmüştü.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Papa'nın ziyaretini "tarihi" şeklinde nitelendirerek "Bu tarihi ziyaret, tüm bileşenleriyle Irak halkına destek mesajı, insanlığın birlik ve beraberliği, hoşgörü ve aşırılıkla mücadele vurgusu anlamına gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Vatikan'ın Bağdat Büyükelçisi Mitça Liskofer de 14 Şubat'ta Başbakan Kazımi ile bir araya gelmişti.

Kazımi, Papa'nın ziyaretinin Irak ile tüm bölgede kardeşlik ruhunu ve istikrarı sağlayacağını, ülkenin tüm katmanlarının bu ziyaretten memnuniyet duyacağını belirtmişti.

Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da "Papa'nın yeri aklımızdan önce kalbimizdedir." demişti.

Irak Hizbullah Örgütü (Şii milis grup) Askeri Sözcüsü Ebu Ali el-Askeri ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Papa'nın ziyareti eleştirerek, "Ur kentinde dinler arası diyalog kılıflı konuşmaya karşı uyarıyoruz ve konuşmanın zaman ve mekan seçiminden de kuşku duyuyoruz." ifadelerine yer vermişti. Paylaşımda, Papa'nın ziyaretinin İsrail ile normalleşme süreciyle ilgili olduğu öne sürülmüştü.

- Nüfusları gittikçe azalan Iraklı Hristiyanların durumu

Irak'taki Hristiyanların bir bölümü 2003'teki ABD işgali sonrası ülkeyi terk ederken, önemli bir kısmı da yaşanan mezhep savaşı sırasında göç etmek zorunda kaldı. Ülkede yaşanan güvenlik sorunu kalanları da ülkeyi terk etme düşüncesine sevk ediyor.

ABD işgali öncesi Irak'ta 1 milyona yakın Hristiyan nüfusun bulunduğu iddia ediliyor. Göç eden Hristiyanların önemli bölümü, ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşamlarını sürdürüyor.

# Irak, Papa, ziyaret, mücadele, abd

04 Mar 2021 - 21:14 AA - Siyaset

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