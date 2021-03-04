Haberler Ankara Haberler Ankara
04 Mar 2021 - 23:18- Siyaset G: 04 Mar 2021 - 23:19

TBMM Genel Kurulunda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

TBMM Genel Kurulunda, 4 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi kabul edildi.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TBMM Genel Kurulunda, 4 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

" Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma ile Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin 4 Nisan 2016 Tarihinde Bonn’da İmzalanan Anlaşmayı Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

28. Taraflar Toplantısı’nda Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolü’ne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Ürdün Arasında Gemiadamı Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, 9 Mart salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

# Genel kurul, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Uluslararası anlaşma, türkiye, mücadele, ankara

04 Mar 2021 - 23:18 AA - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Irak, Papa'yı karşılamaya hazırlanıyor mask
Irak, Papa'yı karşılamaya hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sert Konuştu! "Ambargoyu Sineye Çekmeyeceğiz!" mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sert Konuştu! "Ambargoyu Sineye Çekmeyeceğiz!"
Azerbaycan'da, Karabağ'a "Büyük Dönüş" için çalışmalar sürüyor mask
Azerbaycan'da, Karabağ'a "Büyük Dönüş" için çalışmalar sürüyor
Memur-Sen'den 28 Şubat açıklaması:"Postmodern darbe" mask
Memur-Sen'den 28 Şubat açıklaması:"Postmodern darbe"
MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın programı belli oldu mask
MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın programı belli oldu
Bahçeli: "İnsanlığın Huzuru isimli eserimizin yepyeni bir ufuk açacağına inanıyorum" mask
Bahçeli: "İnsanlığın Huzuru isimli eserimizin yepyeni bir ufuk açacağına inanıyorum"
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hande Erçel'den İç Çamaşırlı Paylaşım! Görenler Mest Oldu, Hayran Kaldı! "Sen Bu Dünyaya Bir Fazlasın!" mask
Hande Erçel'den İç Çamaşırlı Paylaşım! Görenler Mest Oldu, Hayran Kaldı! "Sen Bu Dünyaya Bir Fazlasın!"
İbo Show'da O İtiraf Utandırdı! Canlı Yayında Büyük Pot Kırdı, Seyirciler Kahkahaya Boğuldu! Meğer Faik Öztürk... mask
İbo Show'da O İtiraf Utandırdı! Canlı Yayında Büyük Pot Kırdı, Seyirciler Kahkahaya Boğuldu! Meğer Faik Öztürk...
Buse Varol Son Kez Şok Etti! Saçlarının Halini Gören Dönüp Tekrar Tekrar Baktı! "Kadın Ne Yapsa Yakışıyor!" mask
Buse Varol Son Kez Şok Etti! Saçlarının Halini Gören Dönüp Tekrar Tekrar Baktı! "Kadın Ne Yapsa Yakışıyor!"
Alişan'ın Eşinden Şok Edici Görsel! Biri Çekti, Biri Paylaştı! "Hiç Kolay Değil!" mask
Alişan'ın Eşinden Şok Edici Görsel! Biri Çekti, Biri Paylaştı! "Hiç Kolay Değil!"
Masumlar Apartmanı Dizisinde Final Şoku! O Sahne Her Şeyi Bitirdi, Yeniden Yazdı! Meğer Han… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Final Şoku! O Sahne Her Şeyi Bitirdi, Yeniden Yazdı! Meğer Han…
Doğduğun Ev Kaderindir'in Final Kararını Demet Özdemir Resmen Açıkladı! Başka Diziyle El Sıkıştı, Anlaşmasını İmzaladı! Bitiyor... mask
Doğduğun Ev Kaderindir'in Final Kararını Demet Özdemir Resmen Açıkladı! Başka Diziyle El Sıkıştı, Anlaşmasını İmzaladı! Bitiyor...

GALERİ

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek kimdir, nereli? mask
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek kimdir, nereli?
Ersun Yanal'dan 'Fenerbahçe' açıklaması mask
Ersun Yanal'dan 'Fenerbahçe' açıklaması
FOX TV O Hamlesiyle Doğduğun Ev Kaderindir’i Bitirdi! Reytingler Çakılıyor, Final Tarihi Açıklandı Açıklanacak! Artık Sona Geldi… mask
FOX TV O Hamlesiyle Doğduğun Ev Kaderindir’i Bitirdi! Reytingler Çakılıyor, Final Tarihi Açıklandı Açıklanacak! Artık Sona Geldi…
Survivor Gönüllüler Takımı İki Parçaya Bölündü! O İsimler Arkadaşlarını Dışladı, Başarısını Bile İstemedi! Neler Oluyor? mask
Survivor Gönüllüler Takımı İki Parçaya Bölündü! O İsimler Arkadaşlarını Dışladı, Başarısını Bile İstemedi! Neler Oluyor?
Sen Çal Kapımı Düşüyor, Hande Erçel Servet Kazanıyor! Sadece İki Parçaya Verdiği Parayı Görenlerin Dudakları Uçukladı! Ne Bir Ne İki, Kaç Asgari Ücret Parası! mask
Sen Çal Kapımı Düşüyor, Hande Erçel Servet Kazanıyor! Sadece İki Parçaya Verdiği Parayı Görenlerin Dudakları Uçukladı! Ne Bir Ne İki, Kaç Asgari Ücret Parası!
Meksikalı fotoğrafçı Galvan'ın "Alice'in Zamanı" sergisi Ankara'da açıldı mask
Meksikalı fotoğrafçı Galvan'ın "Alice'in Zamanı" sergisi Ankara'da açıldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL