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04 Mar 2021 - 23:54- Spor G: 04 Mar 2021 - 23:56

Mesut Özil'den şok sakatlık! Mesut Özil kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

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Mesut Özil'in ayak bileğinde kısmi yırtık ve ödem tespit edildi
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Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takımın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mesut Özil'in ayak bileği yan bağlarında kısmi yırtıklar ve yoğun ödem tespit edildiğini açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği bildirildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

32 yaşındaki oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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04 Mar 2021 - 23:54 AA İstanbul- Spor

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