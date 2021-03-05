AK Parti Ankara Gençlik Kollarından Cumhubaşkanı Erdoğana Sürpriz Fotoğraf Sergisi. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğanın doğum gününü kutlamak amacıyla AK Parti Genel Merkezinde Milletine Adanmış Bir Ömür temalı bir fotoğraf sergisi düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın bir çok anısına yer verilen fotoğraf sergisine ilgi oldukça yoğundu.

Fotoğraf sergisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımızın doğum günü münasebetiyle Milletine Adanmış Bir Ömür teması ile fotoğraf sergisi açarak süpriz yapmak istediklerini belirtti. Yıldız Gayretli ve titiz çalışmanın sonucunda güzel bir fotoğraf sergisi ortaya çıktı. Sergi için emek harcayan kardeşlerime teşekkür ediyor sergimizi ziyaret eden siyasi büyüklerimize ve teşkilat mensuplarımıza AK Gençlik Ankara ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile Sn. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğanın doğum günlerini kutluyor Rabbimden hayırlı sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz

Üç gün süren sergiyi AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal Fatih Şahin Fatma Betül Sayan Kaya Hamza Dağ Jülide Sarıeroğlu Vedat Demiröz Nurettin Canikli Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş AK Parti Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan Yalçın Akdoğan Orhan Yegin AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın AK Parti Demokrasi ve Hakem Kurulu Üyesi Kurtcan Çelebi AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç ve çok sayıda teşkilat mensubu ziyaret etti.